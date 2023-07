Chicchi di grandine come palline da tennis | il video del forte temporale in provincia di Padova

(Di giovedì 20 luglio 2023) Sono 37 le persone che sono dovute ricorrere alle cure dei medici per lesioni causate dalla tempesta che si è abbattuta ieri sera in Veneto. Lo fa sapere il presidente Luca Zaia, specificando che si tratta di ferite lievi. “Venti di loro si sono presentate autonomamente presso i pronto soccorso delladi Venezia, mentre il Suem diha soccorso dieci persone colpite da, due persone all’interno di auto colpite da alberi, due colpite da vetri rotti – riassume Zaia – . Nelladi Vicenza sono state soccorse dal Suem tre persone con lesioni lievi causate danella zona di Bassano del Grappa”. Nel, un uomo riprende la grandinata nel giardino di casa a Carmignano di Brenta.Facebook/Roberto Munaron L'articolo proviene da Il ...

Sui social diversi abitanti hanno postato le immagini didigrandi come palle da tennis. Grossi danni alle automobili rimaste nei parcheggi, boschi e moltissime coltivazioni. Alberi ...A Mantova , nella serata del 19 luglio, un temporale si è abbattuto nella città e nell'hinterland, condidalle dimensioni anomale. Il temporale a Mantova . Caldo estremo . Maltempo ...... in Val Cavallina, conpiù grossi di noci. Il fenomeno ha avuto luogo alle 20.30 ed è ... Sul Sebinofitta anche sul Sebino, lungo la litoranea tra Parzanica e Tavernola. Nuove ...

Tempesta di grandine cade su Padova, chicchi come missili sui palazzi. Caduti una decina di alberi PadovaOggi

Un’intensa grandinata, con chicchi di ghiaccio grandi come palle da tennis, si è abbattuta nel tardo pomeriggio di ieri sul Veneto nord-orientale. Le zone colpite sono, in particolare, le aree dei com ...La violenza del temporale ha provocato danni in città e causato la caduta di alcuni alberi, rendendo necessario l'intervento dei vigili del fuoco ...