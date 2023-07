Chiara Ferragni | cosa succede ora dopo la perquisizione delle sue aziende?

(Di giovedì 20 luglio 2023) Nella giornata di ieri lada parte della Guardia di Finanzae le suesono sotto la lente d’ingrandimento. Nella giornata di ieri sono state perquisite le sedi milanesi, da parte del Nucleo speciale AntitrustFiamme Gialle, la Fenice e The Blonde Salade Crews. Leggi anche: Guai per: l’antitrust perquisisce i suoi uffici Il tutto è collegato all’iniziativa commerciale “e Balocco insieme per l’ospedale Regina Margherita di Torino”. Secondo l’Antitrust, il modo in cui veniva presentata l’iniziativa di vendita dei pandori con l’immagine dellaper l’ospedale Regina Margherita poteva indurre in errore i consumatori i quali potevano pensare ...

L'iniziativa era stata denominata 'e Balocco insieme per l'ospedale Regina Margherita di Torino' e, stando alla denuncia presentata nei mesi scorsi, sarebbe stata promossa in modo ...L'Autorità garante della Concorrenza e del Mercato ha esteso un procedimento per pratica commerciale scorretta a Fenice e Tbs Crew, riconducibili a, per l'iniziativa 'e Balocco insieme per l'ospedale Regina Margherita di Torino'. Consumatori ingannati su donazioni indipendenti dalle ...La Guardia di Finanza è arrivata ieri nelle sedi milanesi delle aziende di. Il Nucleo Speciale Antitrust delle fiamme gialle ha perquisito Fenice e The Blonde Salade Crews. Nell'ambito del procedimento aperto dall'Autorità Garante della Concorrenza e del ...

Chiara Ferragni, nota influencer, è finita nel mirino dell'Antitrust. Estese le indagini del caso Balocco anche alle sue aziende per pratica commerciale scorretta. Il Codacons chiede il rimborso dei p ...Molto presto Chiara Ferragni potrà traslocare con la sua famiglia nella sua nuova casa nel quartiere di CityLife.