Chester Bennington | 6 anni fa l’addio al genio del rock

Ph: Pallavi101/Wikimedia Per chi scrive, quando arriva il triste giorno in cui ricorre la morte diritorna a quelle note e parole disperate di From The Inside . Già detto, già scritto nei necro - articoli precedenti e doverosi per ricordare l'artista scomparso. Ciò che colpisce è ...1966: Nasce a Seattle, Washington, USA, Stone Gossard, chitarrista ritmico dei Pearl Jam. Avanti TAGS 20 luglio , Chris Cornell , Pearl Jam La fotografia dell'articolo è pubblicata non integralmente. ...). Frasi sul tempo da dedicare a chi ami. Il tempo dedicato a una persona che si ama è un tempo è prezioso. A volte si cade nell'errore di credere che siano più importanti i doni ...

Sei anni fa moriva Chester Bennington, leader dei Linkin Park: ancora faccio fatica a crederci Il Corriere della Città

Sono passati esattamente sei anni da quel maledetto 20 luglio 2017. Un giorno triste per tutti gli amanti del rock e della musica in generale. Chester Bennington, uno dei più grandi cantanti di sempre ...Sei anni fa moriva Chester Bennington. Il cantante dei Linkin Park, in quel tragico 20 luglio 2017, decideva di togliersi la vita impiccandosi. Due mesi prima era morto suicida anche il suo caro amico ...