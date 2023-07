Che smacco per la sinistra | Zaki libero col governo Meloni

(Di giovedì 20 luglio 2023) La rosicata è di quelle importanti. Dopo anni passati ad esporre cartelloni sui palazzi comunali. Dopo anni di appelli caduti nel vuoto. Dopo votazioni discutibili sulla cittadinanza a Patrick. Alla fine ad ottenere la grazia, la liberazione e la libertà di viaggiare in Italia per lo studente egiziano è undi destra. O meglio, è un successo diplomatico e politico di Giorgiache è riuscita lì dove né Conte né Draghi si erano neppure avvicinati. Che la vittoriaana bruci eccome alo si capisce da innumerevoli segnali, nonostante la gioia per la liberazione dello studente neo-laureato a Bologna. Lo si capisce dall’apertura odierna di Repubblica, che parla di “baratto” tra la liberazione di Patrick e il silenzio sul caso di Giulio Regeni, non riuscendo proprio a dare a ...

per Elly Schlein e compagnia. - Rileggo le dichiarazioni di ieri. Conte : "Ci aspettiamo azione dal governo su Zaki". Sbam , il giorno dopo è libero. Schlein : "Il governo si attivi con ...Insomma, la destra incassa loe si dispone a continuare a litigare con l'opposizione. Con ... Una, lo dicevamo, è la consapevolezzail tema fa breccia anche nel proprio elettorato. Ma ce n'è ...Uno, questo, per l'UA sia dal punto di vista economicopolitico, in quanto Addis Abeba non ha più diretta voce in capitolo sulla gestione dei fondi in un settore così tremendamente ...

Zaki libero col governo Meloni. Che rosicata per la sinistra Nicola Porro

