Cercano di vendere file riservati sull’arresto di Messina Denaro a Corona | arrestati un carabiniere e un politico

Leggi su lanotiziagiornale

(Di giovedì 20 luglio 2023) Arresti domiciliari per une undi Mazara del Vallo: hanno provato aal fotografo Fabriziodei documenti segreti sulle indagini che hanno portato alla cattura di Matteo. Il, Luigi Pirollo, è accusato di accesso abusivo al sistema informatico e violazione del segreto d’ufficio. Per il suo complice, Giorgio Randazzo, l’accusa è di ricettazione. I carabinieri, nel corso delle indagini, hanno anche perquisito la casa di Milano di: il fotografo è indagato per ricettazione. Volevanodocumenti segreti adi: le indagini L’indagine, coordinata dal procuratore di ...