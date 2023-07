C' erano case e figli | Myrta Merlino | una pesantissima rivelazione su Marco Tardelli

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 20 luglio 2023) Pausa estiva perprima della nuova attesissima sfida a Mediaset, dove prenderà il posto di Barbara D'Urso nel pomeriggio di Canale 5. Già,ha lasciato La7 e L'aria che tira per il Biscione, il tutto dopo dodici anni trascorsi nella rete di Urbano Cairo. In questi giorni lasi trova a Pantelleria, in Barca, insieme al compagno: le foto dei paparazzi sono state pubblicate su Chi. E la conduttrice si sbottona, parlando proprio del suo compagno, di come si sono conosciuti a Roma, a cena, e di come soltanto due giorni dopo lui fosse con lei. Ma non è stato semplice. "Fu un gesto di grande coraggio, eravamo persone strutturate con una vita alle spalle, con, abitudini", spiega ...