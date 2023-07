Centro Ester Manfredi | L’Amministrazione di Napoli al fianco dei progetti

(Di giovedì 20 luglio 2023): Colpito dall’impegno che ha profuso per fare rinascere una struttura che dava tanto e che purtroppo aveva interrotto bruscamente la sua storia Avanti tutta nel sociale e nello sport: da oggi ilha al suoancheComunale dicon in testa il sindaco Gaetano. Una certezza che arriva al termine della mattinata trascorsa dal primo cittadino, accompagnato dall’assessore allo sport Emanuela Ferrante e dal presidente della VI Municipalità, dove ricade il quartiere di Barra, Sandro Fucito. A fare gli onori di casa il presidente Pasquale Corvino e il popolo festoso dei bambini del campo estivo che hanno accolto gli ospiti di riguardo con danze e ...

