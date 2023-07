Cede griglia del marciapiede | bambina di 11anni precipita nei sotterranei

(Di giovedì 20 luglio 2023) Tragedia sfiorata nel palermitano. Una grata metallica nel parcheggio di un centro commerciale ha ceduto, facendore unadi undici anni nei localidella struttura in viale Regione Siciliana nella zona di via Perpignano di Palermo. La ragazzina stava percorrendo le...

Paura a Palermo, cede griglia: ragazzina finisce nei sotterranei FOTO Livesicilia.it

Un volo di diversi metri e una grande paura per una bambina di 11 anni che in viale Regione Siciliana è precipitata nel vuoto in seguito al cedimento di una griglia metallica. L'incidente si è verific ...1' DI LETTURA PALERMO – Una ragazzina di 11 anni è sprofondata mentre percorreva le grate che si trovano nei pressi del centro commerciale Mediaworld, in viale Regione Siciliana, nella zona di via Per ...