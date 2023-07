Cecina | sindaco fermato con cocaina | scatta il “temporaneo impedimento”

Guai per Samuele Lippi,di, provincia di Livorno. L'esponente del Partito Democratico è stato fermato con la cocaina sulla strada provincia per Riparbella, nel Pisano. Il controllo risale allo scorso lunedì: ...Quella che sicuramente ha messo più in imbarazzo il Partito Democratico è stata la scoperta deldi, Samuele Lippi, mentre acquistava un quantitativo minimo di cocaina da uno ..., il primo cittadino Samuele Lippi (Pd) non si dimette ma lascia le sue funzioni al vicesindaco Antonio Giuseppe Costantino. Plaude il Partito democratico: "Atto fondamentale di responsabilità"

Il sindaco trovato con la cocaina lascia la città: “Ora mi curerò”. Il Pd: “Non lo sfiduciamo” LA NAZIONE

Samuele Lippi, sindaco di Cecina, sorpreso dai carabinieri durante un controllo a Riparbella con una dose di cocaina, ha fatto comunicare dal segretario generale del Comune al prefetto di Livorno, ...Guai per Samuele Lippi, sindaco di Cecina, provincia di Livorno. L’esponente del Partito Democratico è stato fermato con la cocaina sulla strada provincia pe ...