Ceccon | «Per nuotare serve ossessione Senza ossessione sarei ancora nella piscina di Creazzo»

(Di giovedì 20 luglio 2023) Thomasè uno dei protagonisti più attesi ai campionati mondiali di nuoto in programma dal 23 al 30 luglio sulla costa settentrionale dell’isola di Kyushu. Fukuoka è una città di 2 milioni e 700 mila abitanti dove i mondiali hanno già preso il via con l’artistico, il nuoto in acque libere e la pallanuoto. Da domenica 23 fino alla successiva le gare di nuoto in vasca lunga chiuderanno il programma di questa ventesima edizione dei Mondiali. Eè uno degli atleti più attesi della nazionale italiana grande protagonista sia ai Mondiali di Budapest che agli Europei di Roma dello scorso anno. Oggi ha rilasciato una lunga intervista a La Stampa in cui ha parlato delle difficoltà del nuoto, soprattutto per lui che dovrà difendere il suo oro nei 100 dorso «In questo sport tutto avvienetua testolina, ti puoi autodistruggere ...