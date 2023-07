Ceccarini | «Balogun o Morata? Riflessioni Inter! Si valutano i costi»

Leggi su inter-news

(Di giovedì 20 luglio 2023)parla del mercato dell’Inter concentrandosi sul fronte attaccanti con i nomi diin cima alla lista dei dirigenti nerazzurri? Niccolòillustra la situazione attaccanti in casa Inter. Le sue parole su Tmw: «Intanto anche l’Inter è alla ricerca di una punta dopo l’addio a Lukaku.resta un’ipotesi importante che il club nerazzurro vorrebbe percorrere ma la situazione è in evoluzione. Il nome che più di tutti in questo momento sta attirando attenzioni è Alvaro, a cui piacerebbe molto tornare in Italia. Idell’operazione non sono bassi, c’è anche la questione ingaggio ma i suoi agenti hanno sondato il terreno con un po’ tutti i club. Anche l’Inter sta facendo le sue ...