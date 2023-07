Cattivi odori | Ghinelli e Sacchetti | consapevoli del problema

Leggi su lortica

(Di giovedì 20 luglio 2023) In una nota congiunta il sindacoe l’assessoreconfermano l’impegno per la soluzione del“Più di 400 rilevazioni e controlli ripetuti confermano la sicurezza dell’impianto. Stanziate risorse per il potenziamento dei biofiltri. L’entrata a regime del digestore anaerobico concorrerà all’abbattimento degli” Massima attenzione da parte dell’Amministrazione aldeiche insistono su alcune zone alla porte della città, impegno che il sindaco Alessandroe l’assessore all’ambiente Marcoconfermano in una nota congiunta. “Siamo pienamentedellatica che viene quotidianamente monitorata e della sua principale causa ed è ...