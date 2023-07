Caronte e' al picco ma nel week end temporali al Nord

L'anticiclone africano, ribattezzato, ha raggiunto ile dovrebbe ora attenuare la sua presa sull'Italia: nel week end sono infatti in arrivo temporali al Nord e le citta' contrassegnate dal bollino rosso di allerta caldo ......non arrestarsi oggi la temperatura massima registrata a Terni ha fatto segnare un nuovo: 40,8 ..., insomma, non concede tregua. Ed è corsa alle oasi cittadine ovverosia i locali muniti di ......avvolta dalla bolla africana denominata '' con temperature sopra i 40 gradi e notti tropicali per via dell'alto tasso di umidità, ma qualcosa sta per cambiare almeno al Nord. 'Dopo ildi ...

Caronte al picco ma entro il week end arrivano i temporali al Nord La Provincia di Cremona e Crema

“Temperature fino a 30 gradi. Sembrerebbe normale, invece si parla delle temperature minime! Come in Africa, la notte italiana è diventata sempre più tropicale a causa del riscaldamento globale genera ...L'anticiclone africano, ribattezzato Caronte, ha raggiunto il picco e dovrebbe ora attenuare la sua presa sull'Italia: nel week end sono infatti ...