(Di giovedì 20 luglio 2023) Sono tre dei nomi usati dai media per indicare le ondate di calore: non sono scelti da un ente ufficiale, ma dal sito di previsioni ilMeteo che si ispira alla Divina Commedia

Salvare vite. Raccolti, mettere al sicuro cittadini. Questo fanno le previsioni meteo in questi ultimi anni. Antonio Sanò , fondatore e direttore del sito iLMeteo.it , e della app da oltre 30 milioni ...È offensivo per la tempistica, la vacanza di luglio - agosto con le menti dei docenti non più a scuola, intorpidite dae tutti i diavolacci che impediscono di pensare per il gran ...Per spaventare la gente, usano chiamare le ondate di calore coi nomi più terrifici come Lucifero,. Ridicoli e banali i rimedi diffusi (bevete 1 litro e mezzo d'acqua al giorno, ...

“Caronte”, “Cerbero”, “Minosse” Il Post

