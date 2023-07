Caronte allenta la presa | nel weekend temporali e temperature in calo 

Leggi su agi

(Di giovedì 20 luglio 2023) AGI - La morsa del caldolaper qualche giorno.in arrivo al Nord e caldo in attenuazione nel, nuova impennata delleperò con la prossima settimana. Secondo i meteorologi del Centro Meteo Italiano spiegano che il flusso caldo africano va attenuandosi soprattutto al Nord e in parte sulle regioni del Centro Italia. Nei prossimi giorni atteso un aumento dell'instabilità sui settori settentrionali con acquazzoni eanche intensi non solo sulle Alpi ma anche sulla Pianura Padana. Prossimoche vedrà clima ancora caldo ma concomunque inferiori a quelle avute nei giorni scorsi un po' su tutta la Penisola, valori comunque oltre 6 gradi sopra media sulle regioni del Sud. Gli ultimi ...