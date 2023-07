... sia quello a San Siro a Milano per un totale di 95 mila presenze, 40mila nella, 55mila nella cittaMadonnina . Nel pezzo canta: " Vada come vada, la vita è un'autostrada . Un viaggio ...Il caldo infernalesi è scontrato e ha perso contro quello dei Maneskin che hanno alternato rock puro a brani emozionanti in italiano come Coraline, Vent'anni e Torna a Casa (in ...Lo ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri intervistato alla Festa dell'Unità. "Ma ora i mezzi arriveranno, ci sono i soldi, c'è il contratto di servizio - ha aggiunto - Non sono ...

Capitale della cultura, in sei mesi 5 milioni di visitatori tra Bergamo e Brescia L'Eco di Bergamo

Il riarmo nelle amerosfera e sinosfera ha numeri crescenti e punta alla superiorità «multidominio» globale e a ...Due nuovi appuntamenti dal vivo allo Stadio Olimpico della Capitale per la band italiana dei record I Måneskin tornano a casa I Maneskin non hanno ormai bisogno di presentazioni: dopo aver raggiunto l ...