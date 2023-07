Can Yaman e Francesca Chillemi nel primo video dal set di Viola come il mare 2

(Di giovedì 20 luglio 2023) Canscherzano nelinsieme dal set diil2, allontanando tutte le voci di una crisi insanabile nel loro rapporto personale e professionale. Cansmentiscono ogni voce sui loro dissidi con questoregistrato dietro le quinte diil2? Non è detto, ma, a patto che un litigio si sia davvero consumato dopo la prima stagione, ancora una volta la loro chimica sul set è innegabile. A Roma sono iniziate ufficialmente le riprese dei nuovi episodi (in tutto 12) della seconda stagione diil ...

e Francesca Chillemi smentiscono ogni voce sui loro dissidi con questo video registrato dietro le quinte di Viola come il mare 2 Non è detto, ma, a patto che un litigio si sia davvero ...Sono iniziate le riprese della seconda stagione di Viola come il Mare e finalmentee Francesca Chillemi sono l'uno al fianco dell'altra. Dopo mesi di rumors, gossip e pettegolezzi sul conto dei due attori, il set della fiction targata Lux Vide mette un punto a tutto e ...... la soap turca ha fatto tornare a sognare i fan di Demet Özdemir - qui nei panni della protagonista - circa un ritorno di fiamma e magari anche un ritorno sul set con(suo co - protagonista ...

Can Yaman e Francesca Chillemi, il primo Video insieme sul set di Viola come il Mare 2 spegne i rumors ComingSoon.it

Scopri tutto su Can Yaman, l'attore turco che ha conquistato il mondo con le sue interpretazioni e il futuro della serie su Sandokan.Gossip TV Can Yaman parla con nostalgia della prima stagione di Viola come il Mare. Una frase, in particolare, allarma i fan del divo turco e… Leggi ...