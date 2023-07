Calendario Mondiali nuoto Fukuoka 2023 oggi | orari giovedì 20 luglio | programma | tv | streaming | italiani in gara

(Di giovedì 20 luglio 2023) Nuova giornata di gare in questidegli sport acquatici di scena a(Giappone),20. Unin cui sarannodi fondo, tuffi,artistico e pallain primo piano. Si prenderà il via dalle 01.00 con la staffetta mista delin acque libere con gli azzurri che andranno a caccia del meglio possibile. A seguire godremo della lunga fase eliminatoria della prova femminile dal trampolino tre metri e dal confronto tra Grecia-Italia: il Setterosa sarà chiamato a una prestazione convincente contro la forte compagine ellenica. A ora di pranzo ci sarà anche la coppia formata da Linda Cerrutti e da Lucrezia Ruggiero nella Finale del libero del doppio, ...

... 12:00) Giovedì 3 agosto Gruppo H: Corea del Sud - Germania (Brisbane, 12:00) Gruppo H: Marocco - Colombia (Perth, 12:00) Women's EURO 2022 final highlights: Inghilterra 2 - 1 Germania...tra nuoto, atletica leggera, scherma, basket e rugby: dal 14 al 30 luglio , appuntamento a Fukuoka, in Giappone, per i campionatiWorld Aquatics . Un evento che metterà in palio ...Italia protagonista domani 20 luglio aidi nuoto in corso a Fukoka, in Giappone. Tanti gli azzurri che parteciperanno alle competizioni della settima giornata della rassegna iridata che si apre con la finale della staffetta in ...

Mondiali, si parte: il calendario completo della fase a gironi ilGiornale.it

Di Redazione Sport A Fukuoka Bertocchi prende male la rincorsa e sbaglia nella gara dal trampolino da un metro. Finisce in lacrime: «Mi tremavano le gambe, ero troppo nervosa»… Leggi ...Nuova giornata di gare in questi Mondiali 2023 degli sport acquatici di scena a Fukuoka (Giappone), oggi, giovedì 20 luglio. Un programma in cui saranno nuoto di fondo, tuffi, nuoto artistico e pallan ...