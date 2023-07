Caldo record | sul tavolo del governo lo “smart working emergenziale”

(Di giovedì 20 luglio 2023) Per fronteggiare l’emergenza, il ministero del Lavoro starebbe valutando il ricorso, dove necessario, allo. Lo avrebbe detto, a quanto si apprende, la ministra del Lavoro, Marina Calderone, nel corso della riunione telematica con i sindacati e le associazioni datoriali. Il ministero avrebbe fatto una prima valutazione per capire se è possibile includere loalla situazione attuale. Da questa analisi sarebbe emersa la necessità di procedere con una norma di legge, ma al momento mancherebbe un “veicolo” normativo in cui inserirla. Calderone avrebbe sottolineato che il tema potrebbe essere declinato attraverso accordi a livello aziendale, garantendo, dando disponibilità, da parte ministero, a lavorare ad un decreto per procedure di ...

Da ministra del Lavoro Calderone si ad accordi aziendali e piena disponibilità a procedure semplificate di comunicazioni Contro ile per tutelare i lavoratori, la cui salute "sta a cuore a tutti, ai sindacati ma anche ai datori di lavoro", il ministro del Lavoro Marina Calderone starebbe valutando la possibilità di ...I miei genitori sono persone anziane e stanno soffrendo ildi questi giorni. Come loro ... Dall'Enel ribadiscono che 'da una settimana c'è un'ondata di calore con temperature da. Questa ...Il 2022 è stato l'anno piùe meno piovoso in Italia dal 1961 (anno dal quale si hanno dati scientifici completi). La temperatura media ha superato di 0,58°C il precedenteassoluto del 2018 e di 1,0°C il valore ...

Caldo record, l'Europa soffoca: la Germania impone «il pisolino», la Spagna dichiara l'allerta ilmessaggero.it

Il 2022 in Italia è stato l'anno più caldo e con più siccità dal 1961, secondo l'ultimo rapporto Ispra sul clima in Italia.Chiede interventi urgenti per fronteggiare gli effetti dell'ondata di caldo sui detenuti, definendoli "tra le persone maggiormente colpite", il garante dei detenuti della Regione Umbria Giuseppe Cafor ...