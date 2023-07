Caldo record? Notizia falsa | per il meteorologo Giuliacci picchi di 50° frutto di errata interpretazione di un rapporto ESA” - VIDEO

(Di giovedì 20 luglio 2023) Per il notoMario, lasecondo la quale Italia, Spagna, Francia e Grecia, raggiungerannodi 50°C, è totalmente infondata. Lo spiega in undove dice che la previsione di queste temperature, altro non sono che un’di rapporti dell’Agenzia

...Il 2022 è stato l'anno piùe meno piovoso in Italia dal 1961, l'anno dal quale si hanno i primi dati scientifici completi. La temperatura media ha superato di 0,58°C il precedente...Il 2022 è stato l'anno piùe meno piovoso in Italia dal 1961 (anno dal quale si hanno dati scientifici completi). La temperatura media ha superato di 0,58°C il precedenteassoluto del 2018 e di 1,0°C il valore del ...Andrea Garbinato, responsabile redazione del sito www.iLMeteo.it conferma ilannunciato nei giorni scorsi. L'anticiclone africano Caronte ha comunque raggiunto il suo picco e nelle ...

Ancora caldo su tutta l'Italia. L'afa non molla ancora, con alcune zone del Cagliaritano alle prese con temperature sopra i 47 gradi e con i consumi elettrici che mercoledì hanno toccato il nuovo reco ...Welcome to the infernal City: vivere nella capitale in questi giorni roventi, alle prese con l'afa che toglie il fiato e i continui blackout ...