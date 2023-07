Caldo record | governo valuta smart working d’emergenza

(Di giovedì 20 luglio 2023) (Adnkronos) – Contro ile per tutelare i lavoratori, la cui salute "sta a cuore a tutti, ai sindacati ma anche ai datori di lavoro", il ministro del Lavoro Marina Calderone starebbendo la possibilità di estendere lo strumento di 'emergenziale' alla particolarità di questi giorni. E' quanto si apprende dal tavolo in corso trae parti sociali convocato ieri pomeriggio dal ministro stesso. E' dare il ricorso laddove necessario per capire se è possibile estendere la normativa delloemergenziale anche a queste particolari fattispecie, avrebbe spiegato. L'intervento però, avrebbe bisogno di uno strumento di legge "e in questo momento non c'è un veicolo normativo in cui inserirlo" avrebbe aggiunto ma con ...

Tecnicamente è possibile: anzi, in condizioni diumido estremo come quello che stiamo vivendo ... Un po' come accaduto una settimana fa sul Trentino, raggiunto da una seriedi fulmini (2500 ...... numero emergenza ministero salute, 1500 L'afa non molla la sua presa sull'Italia con temperature sopra i 47 gradi nel cagliaritano e consumi elettrici che ieri hanno toccato il nuovodell'...Da ministra del Lavoro Calderone si ad accordi aziendali e piena disponibilità a procedure semplificate di comunicazioni Contro ile per tutelare i lavoratori, la cui salute "sta a cuore a tutti, ai sindacati ma anche ai datori di lavoro", il ministro del Lavoro Marina Calderone starebbe valutando la possibilità di ...

Caldo record, l'Europa soffoca: la Germania impone «il pisolino», la Spagna dichiara l'allerta ilmessaggero.it

Il 2022 in Italia è stato l'anno più caldo e con più siccità dal 1961, secondo l'ultimo rapporto Ispra sul clima in Italia.Chiede interventi urgenti per fronteggiare gli effetti dell'ondata di caldo sui detenuti, definendoli "tra le persone maggiormente colpite", il garante dei detenuti della Regione Umbria Giuseppe Cafor ...