Caldo e patologie da calore | le indicazioni Inail per i lavoratori

(Di giovedì 20 luglio 2023) Temperature record in tutta Italia: questi giorni aumentano i rischi per ispecialmente per chi svolge un lavoro all'aperto ma non solo. L'ha pubblicato una lista di, frutto del progetto di ricerca Worklimate avviato nel giugno 2020 nell’ambito del Bando di ricerca in collaborazione (Bric)2019. L'articolo .

... almeno per il momento, di eventualida cui il bambino poteva essere affetto. Per ora gli inquirenti ritengono che ad uccidere il neonato sia stato un malore provocato dal grande. Il ......della massima attenzione riservata ai soggetti fragili e comunque a chi soffre diche ... risorsa preziosa in questi giorni, in cui il granmette molto alla prova i nostri anziani dal ......della massima attenzione riservata ai soggetti fragili e comunque a chi soffre diche ... risorsa preziosa in questi giorni, in cui il granmette molto alla prova i nostri anziani dal ...

Gestione del rischio caldo , online le linee guida dell' Inail LavoroSi

La famiglia si era recata nella piazza della cittadina in cerca di refrigerio, quando è avvenuto l'incubo. Mentre lo stava allattando, la mamma si è accorta che il piccolo non si muoveva più ...“Invitiamo per prima la popolazione alle precauzioni di carattere generale, come bere almeno 2-3 litri di acqua o vestire leggero e con abiti non in fibre sintetiche, soggiornare in luoghi freschi e a ...