Calciomercato Sudtirol | due rinforzi in arrivo | il punto sulle trattative

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 20 luglio 2023) Anche tra le fila della cadetteria lerisultano essere sempre in continuo aggiornamento, con le compagini pronte a rinforzare la rosa in vista della prossima stagione per raggiungere i diversi obiettivi prefissati. Tra le varie squadre che animano questo periodo estivo difigura anche il nome del: dopo aver terminato lo scorso campionato in sesta posizione centrando la semifinale playoff, i biancorossi tenteranno di migliorare la classifica del campionato appena archiviato. Ecco tutte le ultime.: ufficiale l’di Cagnano Dopo vari acquisti e varie cessioni, la società tirolese mette a segno un colpo importante, utile a rinforzare il reparto difensivo in vista della prossima stagione. Si tratta di Andrea Cagnano classe ...