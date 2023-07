Calciomercato Napoli | Rudi Garcia cerca un esterno | il Marsiglia offre un giocatore

(Di giovedì 20 luglio 2023) Prosegue il ritiro dela Dimaro per preparare la nuova stagione, che inizierà ufficialmente il 19 agosto con il match di Serie A con il Frosinone. Mentre la squadra sta lavorando sul campo, la società partenopea si sta muovendo sulper rinforzare la rosa a disposizione dell’allenatoree per vendere alcuni giocatori e valutare le possibili offerte. Intanto ilavrebbe offerto un suo calciatore e potrebbe nascere l’ipotesi di una trattativa tra i club. Tra ilc’è un bel rapporto che dura da molto tempo. L’allenatore francese si è seduto sulla panchina de Les Phocéens dal 2016 e il 2019 ed è riuscito anche a raggiungere una finale di Europa League, poi persa contro l’Atletico Madrid, ...

... queste le indiscrezioni targate KKN L'austriaco Danso è tra i papabili per sostituire il partente Kim neldi Rudy Garcia, è quanto si apprende dalle indiscrezioni ditargate ...... nella scorsa stagione, ha deluso le aspettative in campionato (va bene il cammino delma i ... Lukaku (LaPresse) -. ItClamorosa l'opportunità avuta da Lukaku che, nel secondo tempo, ...Calcio 2023 - 2024 Serie A SquadraIlmette a segno una nuova cessione a titolo definitivo dopo quella di Filippo Costa al Vicenza. Anche Leonardo Candellone, infatti, saluta il club azzurro per trasferirsi alla Juve Stabia, ...

La febbre del Napoli comincia a salire in Alto Sangro. Sono previsti circa diecimilatifosi al giorno per il ritiro estivo dei partenopei campioni d'Italia che arriveranno a Castel Di Sangro il prossim ...Il Cosenza è entrato nel vivo del calciomercato. Sono due gli affari che il club calabrese è vicino a chiudere. Entrambi sono in attacco: il primo è quello che porta a un clamoroso ritorno, quello di ...