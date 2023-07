Calciomercato Milan – Sfuma Fresneda | il terzino andrà al Bournemouth

Questo inatteso retroscena si ha svelato delle realtà nascoste: infatti il belga con il suo agente si sono presi del tempo per ascoltare le offerte die Juve, le due rivali più giurate dei ...Commenta per primo L'ex difensore delSergino Dest , attualmente al Barcellona, potrebbe finire al Porto ., per l'arrivo di Musah in rossonero manca soltanto più l'ok del presidente del Valencia Come riportato da Matteo Moretto, ilsta insistendo con il Valencia per l'ingaggio di ...

Divock Origi non è l’unico escluso eccellente di Stefano Pioli. Oltre al belga, infatti, non partiranno col Milan per gli States anche Ante Rebic e Fode Ballo-Touré, entrambi in procinto di lasciare i ...MILANELLO (VARESE) - Prima uscita stagionale per il Milan di Stefano Pioli che a Milanello si impone sul Lumezzane per 7-0 nella sfida giocata su due tempi da 30 minuti. Ottimo test per i rossoneri in ...