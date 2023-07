Calciomercato Milan | sfuma Danjuma!

Leggi su 11contro11

(Di giovedì 20 luglio 2023) Ilsta per perdere la corsa per uno degli obiettivi diper l’attacco: Arnaut Danjuma infatti non vestirà la maglia rossonera la prossima stagione. Il giocatore, che nella giornata di ieri sembrava convinto e vicino ormai a prendere la strada versoo, invece si dirigerà nuovamente in Inghilterra per vestire la maglia dell’Everton, secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo AS. Ciò costringe ila trovare delle alternative a Danjuma il più presto possibile., le alternative a Danjuma Con la fine della trattativa per Danjuma ildeve ricorrere subito ai ripari per rinforzarsi. Un peccato perché effettivamente si erano create condizioni favorevoli per un prestito con obbligo di riscatto. Ecco che a questo punto ...