Calciomercato – Isco si propone | “Voglio giocare all’estero”

Le parole di, ex centrocampista spagnolo del Real Madrid, sull'interesse del Barcellona. Tutti i dettagliha svelato a Marca di un retroscena diai tempi del Real Madrid. DESIDERIO - "Bartomeu mi ha chiamato e con gli stipendi che pagava in quel momento... Ma stavo molto bene a Madrid, ...è pronto a ripartire. L'ex trequartista di Real Madrid e Siviglia, fermo dallo scorso dicembre, ha raccontato a Marca la sua voglia di tornare a sentirsi protagonista, inviando un messaggio anche ...SUL FUTURO -- attualmente svincolato - ha poi fatto riferimento alle prospettive per il futuro , facendo riferimento alla sua voglia di rimettersi in discussione e tornare a competere. ' ...

Calciomercato Lazio, torna la suggestione Isco La rivelazione del calciatore Lazio News 24

Le parole di Isco, ex centrocampista spagnolo del Real Madrid, sull’interesse del Barcellona. Tutti i dettagli Isco ha svelato a Marca di un retroscena di calciomercato ai tempi del Real Madrid. DESID ...Isco è pronto a ripartire. L'ex trequartista di Real Madrid e Siviglia, fermo dallo scorso dicembre, ha raccontato a Marca la sua voglia di tornare a sentirsi protagonista, inviando un messaggio anche ...