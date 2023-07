Calciomercato Genoa | giovane e pronto | ecco l’attaccante

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 20 luglio 2023) Ildelballa sulle punte in vista di questa sessione estiva deputata (anche) alle trattative. La società ligure ha centrato la promozione in Serie A dopo aver conquistato il secondo posto in classifica alle spalle del Frosinone campione e vuole rimanere, nel prossimo anno, nel lido assolato del massimo torneo calcistico nostrano. Per farlo, i genovesi avranno bisogno di qualche colpo nel reparto offensivo: c’è un nuovo profilo molto seguito dai rossoblù., non solo Retegui: piace Fabbian (Credit foto – pagina FacebookCFC)Non c’è solo Mateo Retegui, in arrivo nelle prossime ore sotto alla Lanterna, nei pensieri degli uomini mercato del. Secondo quanto riportato dall’esperto Gianluca Di Marzo, il club rossoblù è tra le pretendenti ...