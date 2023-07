Calcio | Reggina | società ceduta all' imprenditore Manuele Ilari

(Di giovedì 20 luglio 2023) E' stato ceduto all'romanoil 100% delle quote societarie dellacalcistica "1914". L'accordo è stato sottoscritto trae leche fanno capo a ...

Ringrazio anche Guild Capital Partners, con la quale continueremo a lavorare per un riassetto societario solido per il futuro della'. Saladini: 'E' la scelta migliore, lavoreremo per la ...Continueremo a lavorare affinché venga riconosciuta allal'ammissione al prossimo campionato di serie B. Un diritto che abbiamo ottenuto sul campo e rispettando rigorosamente le leggi dello ...Continueremo a lavorare affinché venga riconosciuta allal'ammissione al prossimo campionato di serie B, un diritto che abbiamo ottenuto sul campo e anche con il rigoroso rispetto delle leggi ...

Reggina, la composizione della Sezione del TAR del Lazio che discuterà il ricorso amaranto TuttoReggina.com

Calcio. Manuele Ilari acquisisce il 100% delle quote della Reggina 1914: Nuovo capitolo per il Club nel Sud Italia ...E' stato ceduto all'imprenditore romano Manuele Ilari il 100% delle quote societarie della società calcistica "Reggina 1914". (ANSA) ...