Calcio | Onana saluta l' Inter | club e città speciali

Mi sono innamorato di San Siro, della curva e della città", scrivesul suo profilo Instagram, pubblicando anche un video con i migliori interventi nella sua stagione in maglia nerazzurra. "...L'addio di Andrèlascia un vuoto importante in casa Inter. Il portiere camerunese è stato una risorsa importante nell'ultima stagione e l'attenzione del Manchester United non arriva certo a sorpresa. Ma ora l'...Convocato anche Renato Sachez nel mirino della Roma e Keylor Navas sotto la lente dell'Inter per sostituirepassato al ManUtd.

"Non avrei mai immaginato che un addio sarebbe stato così duro. Un anno fa sono diventato Nerazzurro, in tanti mi dicevano che questo club e questa città avevano qualcosa di speciale. Ora posso confer ...