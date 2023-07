Calcio | Napoli batte 6 - 1 in amichevole dilettanti Val di Non

(Di giovedì 20 luglio 2023) Ilha battuto 6 - 1 in una partitadisputata nello stadio di Carciato idell'Anaune Val di Non. Le reti sono state segnate da Politano sudi rigore, Vergara, Cioffi,...

Di scena anche ildi Garcia, impegnato dalle 18 contro i dilettanti dell'Anaune (su Sky Sport). Ecco il programma di tutte le amichevoli estive in vista della Serie A 2023 - 2024 ...Ilaffronta l' Anaune Val di Non in occasione della prima amichevole stagionale nel ritiro di Dimaro . Quella contro la squadra che milita nell'Eccellenza trentina, è la prima partita sotto la ...Ilha battuto 6 - 1 in una partita amichevole disputata nello stadio di Carciato i dilettanti dell'Anaune Val di Non. Le reti sono state segnate da Politano sudi rigore, Vergara, Cioffi, ...

FINALE! – Napoli-Anaune 6-1, prima vittoria per Garcia: test superato per gli azzurri CalcioNapoli1926.it

Suggestione Napoli, a sorpresa arriva l’annuncio del possibile colpo ... A tvplay_cmit ha parlato infatti l’agente di una giovane stella del calcio africano, attualmente in forza ai belgi dello Zulte ...Il Napoli ha battuto 6-1 in una partita amichevole disputata nello stadio di Carciato i dilettanti dell'Anaune Val di Non. (ANSA) ...