(Di giovedì 20 luglio 2023) "Non vediamo l'ora di affrontare le tre". Ademola, ai canali ufficiali dell', inaugura la sua seconda stagione nerazzurra col ritorno in Europa League: "Più ...

Sono follemente innamorato dele spero di continuare così. Peccato per il piccolo infortunio che mi ha fatto saltare l'ultima parte del 2022 - 2023".è stato votato dai tifosi Player ...Commenta per primo L'attaccante esterno dell'Atalanta Ademolaha parlato ai microfoni della società dal ritiro a Clusone: 'Tutta la squadra sta lavorando ...sono follemente innamorato del,...Sono 7 i gol dell'Atalanta nella seconda frazione con la tripletta di Pasalic tra il 63 e il 72 , la doppietta di, gol al 57 e all'80', il bel gol da fuori area di Koopmeiners e la rete dell'...

Calcio: Lookman, con l'Atalanta tre competizioni a testa alta Agenzia ANSA

"Non vediamo l'ora di affrontare le tre competizioni a testa alta". Ademola Lookman, ai canali ufficiali dell'Atalanta, inaugura la sua seconda stagione nerazzurra col ritorno in Europa League: "Più p ..."Non vediamo l'ora di affrontare le tre competizioni a testa alta". Ademola Lookman, ai canali ufficiali dell'Atalanta, inaugura la sua seconda stagione nerazzurra col ritorno in Europa League: "Più p ...