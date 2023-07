Calcio | il Milan fa 7 reti al Lumezzane alla prima uscita

(Di giovedì 20 luglio 2023) Finisce 7 - 0 lastagionale del, che batte il, formazione bresciana di serie C. Doppiette di Pobega e Colombo, in rete anche Romero dagli undici metri edi Messias e ...

MILANELLO (VARESE) - Prima uscita stagionale per ildi Pioli che a Milanello si impone sul Lumezzane per 7 - 0 nella sfida giocata su due tempi da 30 minuti. Ottimo test per i rossoneri in vista della tournée negli Stati ...... nella rosa delil ruolo spetterebbe a Bennacer , ma l'algerino - operato lo scorso maggio dopo la lesione alla cartilagine del ginocchio destro - resterà fuori diversi mesi e non si rivedrà ...7 - 0 per ilnell'ormai classico test estivo contro il Lumezzane. A Milanello, con due tempi accorciati ... prima serve l'assist del 5 - 0 ancora di Colombo, poi trasforma undi rigore. Al ...

(ANSA) - MILANO, 20 LUG - Finisce 7-0 la prima uscita stagionale del Milan, che batte il Lumezzane, formazione bresciana di serie C. Doppiette ...La squadra di Pioli vince nella prima uscita stagionale a Milanello, ottimo test in vista della tournée negli Stati Uniti ...