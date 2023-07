Ora è ufficiale: Gaetano Oristanio, trequartista classe 2002, si trasferisce aldall'Inter con la formula del prestito con diritto di riscatto e contro - riscatto. Giovane, ma con due anni di esperienza in Olanda: con il Volendam, alla sua prima stagione tra i ...Il difensore si èdel tempo per riflettere. Idea Borja Mayoral per l'attacco Ilsta valutando seriamente Borja Mayoral . Operazione però non semplice in termini economici, con il ...... saltando solo due impegni dei 45 match nei quali il Bari haparte. FOTOGALLERY Foto sito ... Augello resta in Serie A, dalla Sampdoria al. Ranocchia all'Empoli. Gollini torna al Napoli: ...

Cagliari: preso Oristanio in prestito dall'Inter Agenzia ANSA

Ora è ufficiale: Gaetano Oristanio, trequartista classe 2002, si trasferisce al Cagliari dall'Inter con la formula del prestito con diritto di riscatto e contro-riscatto. (ANSA) ...Il Cagliari prova a rifare il look all'attacco di Ranieri in vista della stagione: fari puntati su Karamoh e Shomurodov, ma intanto spunta un terzo nome ...