Cagliari | Jankto | “Dopo il coming out settimane non splendide | ora sto bene”

(Di giovedì 20 luglio 2023) “quello che è accaduto in febbraio non sono stateper me ma ora mi trovo davvero. Le prime sensazioni sono veramente ottime, ho trovato uno splendido gruppo. Stiamo già iniziando a lavorare duro, con doppie sedute: questeservono proprio per ritrovare il ritmo e preparare al meglio la stagione”. Lo ha detto il nuovo giocatore del, Jakub, ai canali ufficiali del club sardo, parlando anche del suoout: “Voglio ringraziare tutti i tifosi che al mio arrivo mi aspettavano in aeroporto, l’ho apprezzato davvero tantissimo. Avremo bisogno del vostro sostegno. So quanto il pubblico disia caloroso, da avversario è sempre stato difficile venire a giocare qui, le tribune ...

Jakub Jantko si prepara a iniziare una nuova avventura in Serie A. Il centrocampista si è trasferito al Cagliari in questa sessione di calciomercato dopo l'esperienza al Getafe. Il classe 1997 ha ..."Dopo quello che e' accaduto in febbraio non sono state settimane splendide per me ma ora mi trovo davvero bene. Le prime sensazioni sono veramente ...