Cagliari | contatti con la Roma per Shomurodov

(Di giovedì 20 luglio 2023) Ilvuole rinforzare l’attacco e avrebbe chiesto informazioni allaper, reduce dagli ultimi mesi allo Spezia Ilvuole rinforzare l’attacco e avrebbe chiesto informazioni allaper, reduce dagli ultimi mesi allo Spezia. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, i rossoblù sono fiduciosi per la riuscita dell’affare per l’uzbeko.

Shomurodov molto vicino al Cagliari: contatti in corso, c'è fiducia Siamo la Roma

Contatti in corso tra Roma e Cagliari per Shomurodov. I due club stanno discutendo per il prestito con diritto di riscatto del giocatore.