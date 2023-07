(Di giovedì 20 luglio 2023) Il portiere non andrà a giocare in Arabia Saudita. Ha detto di no al club che era pronto a riempirlo d'oro, ora pensa all'addio al

La squadra di Pecchia,in attesa di conoscere il destino di(smette o continua) si sta attrezzando per confrontarsi con le rivali scese di categoria a fine maggio. COMPARAZIONE QUOTE: ...Lo stesso dicasi per Gigiil quale non hadichiarato pubblicamente la decisione di abbandonare il calcio attivo dopo l'ultima esperienza vissuta al Parma. La seconda chiave di lettura ...Gli addii estivi in casa Parma hanno una avuto come conseguenza, fra le altre cose, quella di riaprire il tema relativo al capitano. Il ritiro " sebbeneufficioso " del veterano, la mancata conferma di Vazquez e la rottura con Inglese (fuori dal progetto): per diversi motivi tre senatori dell'ultima stagione hanno abdicato, segnando []..

Buffon, ancora un no all’Arabia: sempre più probabile l’addio al calcio ItaSportPress

Il portiere non andrà a giocare in Arabia Saudita. Ha detto di no al club che era pronto a riempirlo d'oro, ora pensa all'addio al calcio ...Gigi Buffon è davanti ad un bivio fondamentale della sua lunghissima carriera e sembra già aver deciso cosa farà il prossimo anno.