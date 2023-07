Bruce Lee | L' Ultimo Combattimento di Chen e l' eredità del Piccolo Drago

(Di giovedì 20 luglio 2023) Il 20 luglio 1973 se ne andava per sempre il, lasciando un'opera postuma che ancora oggi divide pubblico e critica

1973 -: Un mito senza tempo delle arti marziali, con cui, oltre a inaugurare un nuovo genere cinematografico, mostrò agli USA e al resto del mondo la bellezza della cultura cinese. Accadde ...Estratto dell'articolo di Mirko Molteni per Libero Quotidiano'Be water, my friend!'. 'Sii acqua, amico mio!', declamavain un'intervista del 1971. Poche parole racchiudono il mistero di un uomo, che resta tale a 50 ...E così tutti abbiamo vista la maxi rissa tra i cafonauti e i bagnanti a La Maddalena, con intervento calciato in volo alla. E tutti abbiamo visto anche le immagini della 17enne svizzera ...

Come è morto Bruce Lee: tutte le ombre sulla sua morte Style - Moda Uomo del Corriere della Sera

Cinquant’anni senza il Piccolo Drago, ma la sua gloria non s’è affievolita, tra serie tv e videogiochi, gadget e pubblicità. La sua biografia si sovrappose alla sua vita sullo schermo. Né l’una né l’a ...A cinquant’anni dalla morte dell’artista marziale più famoso del mondo, Michele Martino racconta in un libro (pubblicato per 66thand2nd) le sue abilità fisiche e la capacità di superare le barriere cu ...