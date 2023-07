Brommapojkarna-Hammarby venerdì 21 luglio 2023 ore 19 | 00 | formazioni | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di giovedì 20 luglio 2023) Si apre il girone di ritorno in Allsvenskan e ad inaugurarlo è la gara tra ildi Mellberg e l’. Due squadre al momento e centroclassifica e a debita distanza dalla zona retrocessione, con i padroni di casa che hanno perso la quarta gara consecutiva nell’ultimo turno contro l’Hacken e sono in caduta libera.Dall’altra parte la squadra di Cifuentes è in ascesa InfoBetting: Scommesse Sportive e