Brigitte Bardot soccorsa per un malore | le sue attuali condizioni

Leggi su tvzap

(Di giovedì 20 luglio 2023)improvviso per l’amata attrice: le sueper, attrice, ex modella, cantante e attivista francese. I servizi di emergenza sono intervenuti nella casa di Saint Tropez della diva ottantottenne. Lo riferiscono i media francesi. Leggi anche: “Chi l’ha visto?”, la figlia di Maria Chindamo rompe il silenzio: il suo racconto Leggi anche: Uomini e Donne, la notizia bomba che sconvolge Mediaset: cosa sta succedendo L’informazione suldiè stata confermata al Var Matin dal marito, Bernard d’Ormale, che ha spiegato che l’attrice alle 9 ha avuto «difficoltà a respirare», «ma non ha perso conoscenza». I soccorritori, come spiega «Il ...