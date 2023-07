Branzi | 20enne si sente male ai Laghi Gemelli | i soccorsi arrivano in funivia

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 20 luglio 2023). I tecnici del Soccorso alpino sono stati allertati nel tardo pomeriggio di giovedì (20 luglio) per una ragazza di vent’anni. Era con un gruppo di amici nella zona deima stava, allora ha chiesto aiuto. Dopo l’allertamento da parte della centrale, le squadre – tredici i tecnici impegnati – sono salite in quota con lache sale da Carona verso Sardegnana. Dopo una quarantina di minuti a piedi l’hanno raggiunta, hanno effettuato la valutazione sanitaria e l’hanno accompagnata fino a Carona. L’intervento è cominciato poco prima delle 17 ed è terminato intorno alle 20,30. Il Soccorso Alpino ringrazia Enel Green Power per avere messo a disposizione la, grazie a un accordo con il Cnsas che permette di abbreviare i tempi degli spostamenti in caso di ...