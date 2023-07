Si muove all'insegna del ribasso la seduta finanziaria delle, mentre Piazza Affari resiste al vento delle vendite. Nessuna variazione significativa per l' Euro / Dollaro USA , che scambia sui valori della vigilia a 1,122. Sostanzialmente stabile ...Avvio debole per le, dopo una seduta poco mossa alla vigilia, quando a Wall Street il Dow Jones ha chiuso in rialzo per l'ottava seduta consecutiva mentre questa mattina la Borsa di Tokyo ha terminato le ...Ripartenza fiacca per lemalgrado la chiusura positiva di Wall Street di ieri, con il Dow Jones che ha messo di fila l'ottava seduta a segno più consecutiva. Andamento misto in Asia, con Hong Kong in territorio ...

Borse europee timide, Milano sostenuta dai bancari. Attesa per disoccupazione Usa Il Sole 24 ORE

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 20 lug - Avvio debole per le Borse europee, dopo una seduta poco mossa alla vigilia, quando a Wall Street il Dow Jones ha chiuso in rialzo per l'ottava seduta ...Tesla e Netflix rallentano ma non fermano Wall Street che prosegue con i rialzi. L'Europa apre in lieve ribasso. Eni e cinque compagnie nel mirino Antitrust per il prezzo carburanti ...