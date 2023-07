(Di giovedì 20 luglio 2023) Lasta attualmente seguendo un trend che si ripropone tutti gli anni, ovvero il solito torpore estivo. Vediamo però come la situazione potrebbe migliorarsi nelle prossime settimane e mesi

Aumentano pocopiù delle attese gli stoccaggi settimanali di gas negli USA . Secondo l'Energy Information Administration (EIA), divisione del Dipartimento dell'Energia americano, gli stoccaggi di gas ...Il Settore utility italiano avanza in maniera frazionale, arrivando a 35.635,3 punti.Si muove con il vento in poppa il comparto sanitario dell'Area Euro , che arriva a 836,45 punti. 20 - 07 - 2023 17:00

Borsa Italiana sente l'euforia del mercato Usa ilGiornale.it

Io sono Emilio Tomasini, ideatore ed editorialista de l’Indipendente di Borsa su www.emiliotomasini.it e oggi vi voglio ricordare che abbiamo attiva una promozione sul nostro abbonamento semestrale ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 20 lug - I cali di Tesla (-4,6%) e Netflix (-6,3%) dopo le trimestrali pesano sull'apertura a Wall Street, in particolare sul Nasdaq. La societa' di auto ele ...