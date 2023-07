Borsa | in Europa chiusura sui massimi di giugno

Le Borse inrialzano la testa e le quotazioni salgono ai massimi da metà giugno spinte dagli acquisti sui titoli minerari e del settore salute che compensano le vendite sui tecnologici. Lo Stoxx600 ha ...Focus su trimestrali, a Ws deludono Netflix e Tesla . Chiusura positiva per le Borse europee che aspettano le banche centrali la prossima settimana e intanto si concentrano sulle trimestrali. A Piazza ...... arriva il sorpasso del Gnl:inè salito dal 12 al 35% di Sissi Bellomo Loading... Mercati, ...il punto sulla chiusura delle Borse europee con il podcast automatico creato con AI Anchor La...

Focus su trimestrali, a Ws deludono Netflix e Tesla (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 20 lug - Chiusura positiva per le Borse europee che aspettano le banche centrali la prossima settimana e in ...Le Borse in Europa rialzano la testa e le quotazioni salgono ai massimi da metà giugno spinte dagli acquisti sui titoli minerari e del settore salute che compensano le vendite sui tecnologici. Lo Stox ...