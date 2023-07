(Di giovedì 20 luglio 2023) Una opposizione divisa cosa farà contro una destra unita e in mano ai reazionari? "In questo momento è difficile immaginare un nuovo centrosinstra, visto che le turbolenze sono quotidiane o ...

Stefano, dal palco della Festa dell'Unità di Roma tratteggia così un possibile terreno ... "Alle Europee non dobbiamo allearci con, poi si voterà in oltre 4mila Comuni, più della ...... ha ribadito la Schlein tornando sulla mancata partecipazione dei due De Luca, il governatore e il deputato (che molto probabilmente sarà invece alla convention organizzata da), alla due ......conferma la linea del dialogo: 'Se indebolissimo la segretaria Elly Schlein taglieremmo il ramo su cui siamo seduti', ripete per poi rivendicare il diritto - dovere del pluralismo: '...

Bonaccini: “Nessuno può essere alternativo alle destre senza il Pd” Globalist.it

Stefano Bonaccini, dal palco della Festa dell'Unità di Roma tratteggia così un possibile terreno di confronto e allarga lo sguardo alle prossime scadenze elettorali ...In molti si attendevano di vederlo questo prossimo fine settimana a Cesena dove Stefano Bonaccini riunirà chi l'ha appoggiato al congresso. Ma quasi sicuramente non ci sarà ...