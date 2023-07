Bombe russe a Mykolaiv | le città portuali ucraine nel mirino di Mosca

20 lug 10:06su Mykolaiv, ucciso un civile Un civile è morto in seguito all'attacco russo della notte scorsa su Mykolaiv, nell'Ucraina meridionale. Il corpo di un uomo è stato estratto dalle macerie di ...Ma lenon hanno preso di mira solo il grano. L'esercito russo ha distrutto "il più grande deposito di carburanti e lubrificanti delle forze armate ucraine nella regione di Kherson sotto ...sui terminal ucraini (sarebbero andate distrutte 60 mila tonnellate di grano), razzi di Kiev su una base militare russa in Crimea. Prigozhin ricompare in un video , Putin sequestra le ...

Un civile è morto in seguito all'attacco russo della notte scorsa su Mykolaiv, nell'Ucraina meridionale: il corpo di un uomo è stato estratto dalle macerie di un edificio colpito nel centro della citt ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito ...