Bologna | UFFICIALE l’arrivo di El Azzouzi | il comunicato

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 20 luglio 2023) Oussama El, ex centrocampista dell’Union Saint-Gilloise, è ufficialmente un nuovo giocatore delOussama El, ex centrocampista dell’Union Saint-Gilloise, è ufficialmente un nuovo giocatore del. Ecco il– IlFc 1909 comunica di aver acquisito a titolo definitivo dal Royale Union Saint-Gilloise il diritto alle prestazioni sportive del centrocampista Oussama El. Secondo calciatore marocchino della nostra storia, Oussama è nato nei Paesi Bassi ed è in possesso anche di passaporto olandese: centrocampista classe 2001 dotato di ottima tecnica e visione di gioco, con la Nazionale del Marocco Under23 ha recentemente vinto da protagonista la Coppa d’Africa, come playmaker in posizione ...