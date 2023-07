La strana coppia. Il breve video che mostragiocare a calcio insieme è diventato presto virale sui social. L'incontro tra i due è avvenuto grazie alle nbsp;sfilate di Dolce e Gabbana, che una settimana fa in Puglia hanno ...... Kerry Washington, Angela Bassett, Anitta, Helen Mirren, Future, Erling, Alessandra Ambrosio, André Lamoglia,, Olivia Culpo, Christian McCaffery, Maya Jama, Leonie Hanne, Michelle ...Tra i tanti vip accanto a lei, ecco spuntare il giocatore Erling, l'attaccante del Manchester City , arrivato anche lui in Puglia per un estasiante soggiorno insieme a Kim,e ...

Blanco e Haaland, giocano insieme a calcio. Il video su TikTok Corriere della Sera

Uno riempie gli stadi con la sua musica, l'altro grazie alle abilità calcistiche: Blanco e Haaland si godono un momento di spensieratezza giocando insieme al pallone.Herling Haaland e Blanco, dopo aver fatto amicizia alle sfilate di Dolce e Gabbana in Puglia, in occasione della presentazione delle creazioni "Alta Gioielleria", si ritrovano sul campetto da calcio..