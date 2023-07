Biglietti per i Coldplay a Roma nel 2024 | stadio Olimpico

(Di giovedì 20 luglio 2023) Al via la prevendita deiper inel. Dopo il grande successo delle tappe estive del 2023, la band tornerà in Italia per due nuovi appuntamenti in programma allodi. Le date sono quelle del 12 e il 13 luglioe seguono i sei appuntamenti tutti sold-out che hanno fatto scatenare i fan italiani tra Napoli e Milano. La notizia era già nell’aria e ora è finalmente ufficiale: la band capitanata da Chris Martin torna nel nostro paese per la terza serie del Music Of The Spheres World Tour con due nuovi concerti nella Capitale. La tournée europea negli stadi dell’estate 2023 deisi è chiusa ieri sera con la quarta esibizione ad Amsterdam e adesso la band ha annunciato una ...

Sono limitati a un massimo di dueacquirente e devono essere acquistati in coppia (che si troveranno uno accanto all'altro). INFORMAZIONI SUILimite di acquistoIl ...Roma fa parte di una nuova tranche del tour mondiale della band " 7,5 milioni ivenduti fino ad ora - cheora ha annunciato date in Grecia, Francia, Germania, Romania, Finlandia, ...... www.ticketone.it e www.vivaticket.com Dalla prima data del Music Of The Spheres World Tour nel marzo 2022, i Coldplay hanno venduto più di7,5 milioni di, il numero maggiorequalsiasi ...

Napoli-Anaune, 1.500 biglietti per la prima amichevole dei campioni d'Italia ilmattino.it

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito ...I Coldplay tornano in Italia nel 2024 con due date allo stadio Olimpico di Roma. La band capitanata da Chris Martin ha annunciato le tappe europee del "Music of the Spheres World Tour" ...