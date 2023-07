Bestemmia contro Elly Schlein sui social di Salvo Sottile | “la leader del Po**o D**” Le scuse del conduttore | “Grave svista”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 20 luglio 2023) Unaè apparsa sulla pagina di. Insulto probabilmente non voluto ma frutto di un errore: “19 luglio 1992 avveniva la strage di Via d’Amelio, attentato mafioso in cui morirono Paolo Borsellino e gli agenti della scorta Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli, Claudio Traina, Walter Eddie Cosina e Agostino Catalano. In occasione del trentunesimo anniversario della strage, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e la segretaria del Partito Democraticosi sono recate a Palermo”, questa la notizia dove però la segretaria del Partito Democratico veniva definita “ladelD**“. L’errore in pochi minuti è diventato virale, il post non era scritto dal giornalista ...